10:20 Uhr

Explosionen in Gewerbegebiet - Fünf Tanklastzüge ausgebrannt

In einem Gewerbegebiet sind am frühen Morgen Explosionen zu hören. Lastwagen mit gefährlicher Ladung brennen. Für die Feuerwehr folgt ein Großeinsatz in Ludwigsfelde vor den Toren Berlins.

Bei Explosionen in einem Gewerbegebiet im brandenburgischen Ludwigsfelde südlich von Berlin sind am Samstagmorgen mehrere Lastzüge mit Gefahrstoffen in Brand geraten. Fünf abgestellte Lkw seien ausgebrannt, sagte der Sprecher der Feuerwehr Ludwigsfelde, Matthias Richter. Rund 100 Einsatzkräfte rückten gegen 5 Uhr am Morgen in das Gewerbegebiet Ludwigsfelde-Genshagen aus, nachdem ein Brand mit Explosion gemeldet wurde. Drei Lastwagen hätten Einsatzkräfte noch aus der Gefahrenzone herausfahren können, sagte der Feuerwehr-Sprecher. Nach seinen Angaben waren Tanklastzüge dort mit Flüssiggas gefüllt. In den Lkw-Aufliegern sei es nach ersten Erkenntnissen aus bislang ungeklärter Ursache zu Explosionen gekommen, sagte der Sprecher. Die Bevölkerung wurde via Warn-App wegen der Gefahrstoffe gewarnt. Hinweise auf Verletzte gibt es laut Polizei nicht. Bei dem Großbrand überwachte auch eine Drohne die Wärmeentwicklung aus der Luft. Das Gewerbegebiet im Ludwigsfelder Ortsteil Genshagen ist nur wenige Kilometer von Berlin enfernt und liegt an der A10. Dort ist unter anderem der Getränkehersteller Coca-Cola angesiedelt. (dpa)

