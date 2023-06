Feuer in Parkhaus in Spandau: Rund 150 Autos betroffen

In einem Parkhaus in Berlin-Spandau hat es am Mittwoch gebrannt.

Wie die Berliner Feuerwehr mitteilte, brach das Feuer am Morgen in einem viergeschossigen Parkhaus mit Tiefgarage im Blasewitzer Ring aus. Nach ersten Angaben wurde ein Mensch bei dem Feuer verletzt und kam mit Verdacht auf Rauchgasvergiftung in ein Krankenhaus. Rund 100 Einsatzkräfte waren demnach vor Ort. Laut Feuerwehr wurde zunächst im Erdgeschoss des Parkhauses gelöscht. Dort brannten demzufolge sechs Autos und ein Motorrad. Insgesamt seien rund 150 Autos betroffen, sagte ein Sprecher.

Über die Warn-App Katwarn wurden Anwohnerinnen und Anwohner aufgrund der starken Rauchentwicklung am Morgen dazu angehalten, Fenster und Türen geschlossen zu halten. Eine angrenzende Kleingartenanlage wurde vorsorglich geräumt, so die Feuerwehr. Zur Brandursache war bislang nichts bekannt. Die Löscharbeiten im ersten Obergeschoss dauerten am Morgen an.

(dpa)