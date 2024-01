Brände

Hund bei Brand ums Leben gekommen

Ein Hund ist in Folge eines Kellerbrandes in Wusterhausen/Dosse (Ostprignitz-Ruppin) am Montag gestorben.

Als die Bewohner am Nachmittag nach Hause kamen, haben sie Rauch bemerkt und die Feuerwehr alarmiert, sagte ein Polizeisprecher am Dienstag. Auslöser für das Feuer könnte den Angaben zufolge die Pelletheizung gewesen sein. Zur genauen Ursache ermitteln nun Kriminaltechniker. Menschen wurden nicht verletzt. Zur Höhe des Sachschadens kann die Polizei noch keine Angaben machen. (dpa)

