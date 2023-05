Brände

Wohnmobil geht im Prenzlauer Berg in Flammen auf

Im Berliner Stadtteil Prenzlauer Berg ist am Montagabend ein Wohnmobil am Straßenrand in Flammen aufgegangen.

Die Feuerwehr konnte den Brand nahe der Ecke Ernst-Fürstenberg-Straße / Paul-Heyse-Straße löschen, wie ein Sprecher sagte. Das Fahrzeug wurde schwer beschädigt. Zur Brandursache lagen zunächst keine Angaben vor. In Berlin brennen immer wieder Autos, oft wegen Brandstiftung. (dpa)

