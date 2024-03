Zwei Garagen brennen in Teltow

Zwei Garagen haben am Freitagmorgen in Teltow (Landkreis Potsdam-Mittelmark) gebrannt.

Menschen wurden dabei nicht verletzt, wie die Polizei Brandenburg mitteilte. Das Feuer brach demnach in einem Garagenkomplex aus. Feuerwehrleute waren am Morgen noch dabei, die Flammen zu löschen. Was das Feuer auslöste, war zunächst unklar.

(dpa)