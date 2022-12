Brand

Brand in Supermarkt: Böller als Auslöser vermutet

Die Feuerwehr löscht einen brennenden Supermarkt in Bergfelde.

Ein Supermarkt in Bergfelde im Landkreis Oberhavel ist am Mittwochabend in Brand geraten.

Es werde vermutet, dass vor dem Gebäude Böller geworfen worden seien und dadurch ein Papierkorb oder etwas Ähnliches Feuer gefangen habe, sagte ein Sprecher des Lagezentrums der dpa. Die Situation war kritisch, weil in dem Markt wohl auch Feuerwerkskörper wegen des am Donnerstag startenden Silvesterfeuerwerkverkaufs lagerten. Das Feuer wurde in der Nacht gelöscht. Danach sei eine Brandwache eingesetzt worden, falls sich Feuerwerkskörper oder andere Gegenstände im Laden erneut entzündeten, sagte der Sprecher. Zwei Menschen seien durch Rauchgasvergiftungen leicht verletzt worden. "Wir können von Glück sagen, dass niemand schwerer verletzt ist", sagte der Sprecher. Die Gebäude um den Supermarkt befänden sich im sicheren Abstand vom Brandort entfernt. Es werde davon ausgegangen, dass die Böller fahrlässig geworfen wurden - also das Feuer nicht mit Absicht ausgelöst wurde. Bergfelde ist ein Stadtteil der Stadt Hohen Neuendorf im nördlichen Berliner Umland. (dpa)

