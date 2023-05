Haus in Brieselang nach Feuer unbewohnbar

Bei einem Feuer in Brieselang (Haveland) ist ein Haus nach Polizeiangaben vollständig ausgebrannt.

Die Bewohner hätten aber in der Nacht zum Dienstag rechtzeitig aus den Flammen gerettet werden können, sagte ein Polizeisprecher. Die beiden Eigentümer des Hauses hätten einen Schock erlitten und seien deshalb behandelt worden. Der Brand war gegen 2.20 Uhr bemerkt worden. Was der Auslöser war, war zunächst unbekannt. Nach Angaben des Polizeisprechers erfolgten Umbaumaßnahmen in dem Haus. Es sei aber noch unklar, ob das eine Rolle spiele.

Als die Feuerwehr eintraf, brannten nach Angaben der Polizei der Dachstuhl und die linke Seite des Holzhauses. Die Flammen drohten nach Angaben des Sprechers auf ein benachbartes Haus überzugreifen, in dem ein Pflegeheim untergebracht ist. Dies habe aber verhindert werden können. In einem benachbarten Haus seien allerdings die Fenster durch die starke Hitze des Feuers beschädigt worden. Der Brand war laut Polizei nach etwa drei Stunden gelöscht. Die Feuerwehr war aber am Morgen noch vor Ort, um den Brandort abzukühlen, wie es hieß.

(dpa)