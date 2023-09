Brand

Löscharbeiten an Lagerhalle in Berlin-Marzahn dauern an

Die Löscharbeiten an der in Brand geratenen Lagerhalle in Berlin-Marzahn dauern weiter an.

Immer noch seien 29 Kameraden mit Nachlöscharbeiten beschäftigt, während ein Abrissunternehmen die umgekippten Stahlträger auseinanderziehe, sagte ein Sprecher der Feuerwehr. "Dort flammen immer noch Glutnester auf - die Arbeiten werden sich wohl bis in die Nacht ziehen." Die Lagerhalle mit Maschinenteilen und Papier war am Donnerstagmorgen auf einer Fläche von 5000 Quadratmetern in Berlin-Marzahn in Brand geraten. Zeitweise waren bis zu 150 Einsatzkräfte in der Wolfener Straße vor Ort. Im Einsatz waren unter anderem zwei Fahrzeuge mit Drehleitern und ein Helikopter, der mit einer Wärmebildkamera stetig die Lage beobachtet. Das Feuer sorgte für eine hohe Rauchwolke über dem Bezirk Marzahn-Hellersdorf. Die Ermittlungen zur Brandursache dauerten weiter an. (dpa)

