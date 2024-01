Zwei Menschen bei Brand in Treppenhaus leicht verletzt

Zwei Menschen sind bei einem Brand in einem Mehrfamilienhaus in Berlin-Moabit leicht verletzt worden.

Zwei Menschen sind bei einem Brand in einem Mehrfamilienhaus in Berlin-Moabit leicht verletzt worden. Wie die Feuerwehr mitteilte, brach das Feuer am Sonntagvormittag im Treppenhaus des Hauses in der Birkenstraße aus. Rettungskräfte brachten zwei Menschen mit Verdacht auf Rauchgasvergiftung in ein Krankenhaus. Die Feuerwehr löschte den Brand nach eigenen Angaben in kurzer Zeit. Insgesamt waren 46 Einsatzkräfte vor Ort. Angaben zum Alter und Geschlecht der Verletzten machte die Feuerwehr nicht. Warum das Feuer ausbrach, ist noch unklar.

(dpa)