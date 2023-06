Häftling flieht aus offenem Vollzug

Ein Gefangener ist in Brandenburg an der Havel aus dem offenen Vollzug geflohen.

Der unter anderem wegen Körperverletzung und Bedrohung verurteilte 41-Jährige war bereits in der Nacht von Freitag auf Samstag aus der Haft entflohen, wie das brandenburgische Justizministerium am Montag mitteilte. Demnach war er nicht auf Freigang, sondern entfloh vom Gelände der Justizvollzugsanstalt. Die Sicherheitsvorkehrungen sind in Einrichtungen des offenen Vollzugs nicht so strikt wie in anderen Haftanstalten, wie das Ministerium mitteilte.

Eine "sofortige Nacheile" sei ebenso erfolglos geblieben wie die danach eingeleiteten Fahndungsmaßnahmen. Der Gefangene verbüßte laut Ministerium eine Ersatzfreiheitsstrafe, weil er eine Geldstrafe nicht bezahlt hatte. Im August wäre seine Haft geendet.

(dpa)