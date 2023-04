Vier Promille: Betrunkener will Restaurant nicht verlassen

Ein 32-jähriger Mann mit einem Alkoholwert von vier Promille hat ein Restaurant in Brandenburg an der Havel nur mit Hilfe der Polizei verlassen.

Der Mann habe sich am Freitagabend geweigert zu gehen, so dass die Polizei gerufen werden musste, berichteten die Beamten am Sonntag. Der stark betrunkene Mann habe versucht, nach zwei Polizisten zu treten, verfehlte sie aber. Er wurde mit Handfesseln fixiert. Wegen des Verdachts einer Alkoholvergiftung schlief er seinen Rausch laut Polizei in einer Klinik unter ärztlicher Beobachtung aus.

(dpa)