Täter nach Sprengung von Zigarettenautomaten gefasst

Zwei geflüchtete Tatverdächtige konnten in Brandenburg/Havel nach der Explosion eines Zigarettenautomaten gestellt werden.

Zeugen hatten in der Nacht zu Samstag die Polizei nach einem lauten Geräusch alarmiert. Durch das Zünden von Pyrotechnik sei der an der Außenfassade eines Mehrfamilienhauses angebrachte Automat zerstört worden, teilte die Polizeiinspektion Brandenburg/Havel am Montag mit. Eine unbekannte Menge an Zigarettenschachteln sei entwendet worden. Aufgrund von Beschreibungen von Zeugen wurden nach den Angaben in der Nähe zwei alkoholisierte Männer im Alter von 22 und 23 Jahren als Tatverdächtige ermittelt.

