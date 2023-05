Finsterwalde erwartet bis zu 100.000 Besucher

Die Stadt Finsterwalde erwartet zum Brandenburg-Tag im September rund 80.000 bis 100.000 Besucher.

Die Stadt Finsterwalde erwartet zum Brandenburg-Tag im September rund 80.000 bis 100.000 Besucher. Dabei soll es in der Sängerstadt im Süden Brandenburgs vor allem musikalisch werden. Bürgermeister Jörg Gampe ( CDU) sagte am Mittwoch in der Staatskanzlei in Potsdam: "Wir wollen einen Spiegel der Musikkultur bei uns zeigen."

Bei dem Landesfest am 2. und 3. September sollen mehrere Live-Bands auftreten. Zudem sind die brandenburgischen Ministerien in Finsterwalde vertreten, aber auch Unternehmen sowie Polizei und Feuerwehr auf einer sogenannten Blaulicht-Meile.

Ministerpräsident Dietmar Woidke (SPD) sagte zum Brandenburg-Tag im Elbe-Elster-Kreis: "Wir gehen in eine Region, die ein Stück weit auch ein Schaufenster ist für das, was in Brandenburg insgesamt passiert". So werde unter anderem auch die wirtschaftliche Entwicklung eine Rolle spielen.

(dpa)