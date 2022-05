Reaktionen aus der Politik auf Tagebau-Weiterbetrieb

Vorerst darf der Tagesbau Jänschwalde weiter Kohle fördern. Das hat das Oberverwaltungsgericht Berlin-Brandenburg entschieden. In der Region löst das sowohl Erleichterung als auch Kritik aus - ebenso ist das Bild in der Politik. Endgültig ist hier aber noch nichts.

Der vorläufige Weiterbetrieb des Tagebaus Jänschwalde durch einen Gerichtsentscheid hat bei den Fraktionen im Brandenburger Landtag unterschiedliche Reaktionen ausgelöst. Die Fraktionen von SPD und CDU zeigten sich erleichtert, die Grünen wollen das ausstehende Urteil im Hauptsacheverfahren abwarten. Für die Linke ist die Entscheidung des Oberverwaltungsgerichts (OVG) Berlin-Brandenburg und der vorgenommene Abwägungsprozess "nicht nachvollziehbar".

Nach einem Beschluss des Verwaltungsgerichts Cottbus zum Tagebau Jänschwalde hätte die Leag als Betreiberin nur noch bis zum 14. Mai Braunkohle fördern dürfen. Dagegen legte das Unternehmen als Beigeladener beim Prozess Beschwerde beim OVG ein. Dieses entschied nun am Donnerstag, dass der Tagebau vorerst weiterlaufen darf.

Die Rechtswidrigkeit des Hauptbetriebsplans im gerichtlichen Eilverfahren lasse sich nicht verlässlich feststellen, stellte das OVG fest. Zudem sei eine Einstellung des Tagebaus mit schwerwiegenden Nachteilen für öffentliche Interessen - unter anderem die seit Beginn des Krieges gegen die Ukraine gefährdete Energieversorgung - verbunden.

Nicht nur die Energieversorgung sei in der aktuellen Krise sichergestellt, sagte der umweltpolitische Sprecher der SPD-Fraktion, Wolfgang Roick. Als Lausitzer sei ihm wichtig, dass nun fünf Jahre weniger Wasser gehoben werden müsse, denn bei einer anderen Entscheidung des Gerichts hätte der Hauptbetriebsplan mit entsprechenden Prüfungen neu gefasst werden müssen. Zudem hätte das Verzögerungen bei den Rekultivierungsmaßnahmen nach sich gezogen.

Der Cottbuser Michael Schierack aus der CDU-Fraktion nannte den Gerichtsbeschluss eine "weise Entscheidung" - auch mit Blick auf die neue geostrategische Situation bei der Energieversorgung und der Tatsache, dass der Tagebau in anderthalb Jahren zu Ende sei. Damit gebe es Sicherheit und Klarheit für die gesamte Region.

Grünen-Fraktionschef Benjamin Raschke wollte den Gerichtsbeschluss nicht weiter kommentieren. In der Hauptsache sei noch nichts entschieden, das eigentliche Urteil stehe noch aus und müsse rasch kommen. "Jetzt herrscht noch weniger Klarheit, als vorher", sagte Raschke. "Wir schauen ganz besonders auf die Wasserfrage". Ende 2022 läuft nach Angaben der Grünen Liga die wasserrechtliche Erlaubnis für den Tagbau aus und muss neu beantragt werden. Die Grube soll noch bis Ende 2023 Kohle fördern.

Mit der OVG-Entscheidung ist der juristische Streit noch nicht beendet, das Verfahren ist weiter am Verwaltungsgericht Cottbus anhängig. Ob es in der Sache zum Abschluss eines Hauptsacheverfahrens kommt, ist derzeit nicht abzusehen. Die Frage, ob die Erteilung der wasserrechtlichen Erlaubnis im Rahmen der Genehmigung des Hauptbetriebsplans 2020 bis 2023, rechtsgültig ist, dürfe nicht unbeantwortet bleiben, sagte die Sprecherin der Linken für den Strukturwandel in der Lauitz, Anke Schwarzenberg.

Die Deutsche Umwelthilfe (DUH) und die Grüne Liga hatten eine "drastische" Wasserentnahme im Tagebau kritisiert und waren mit einem Eilantrag gerichtlich gegen den Braunkohletagebau vorgegangen, um den Hauptbetriebsplan des Tagebaus außer Vollzug zu setzen. Sie hatten festgestellt, dass die Leag in dem Tagebau seit Jahren viel mehr Grundwasser abpumpt, als wasserrechtlich zulässig ist.

(dpa)