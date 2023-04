Brandenburger Polizei

vor 19 Min.

Spürbare Häufung der Verkehrsunfälle in Brandenburg

Mit dem nasskalten Wetter hat es in Brandenburg am Freitagabend und in der Nacht eine Häufung von Verkehrsunfällen gegeben.

"Das war durchaus spürbar im Vergleich zu den Vortagen", sagte ein Sprecher des Lagezentrums der Brandenburger Polizei am Samstag. "Zum Glück blieb es aber bei Sachschäden und einigen Leichtverletzten." Das erhöhte Unfallgeschehen könne mit dem Wetter und auch mit dem Beginn der Rückreisewelle nach den Osterferien zusammenhängen, meinte der Sprecher. Zahlen nannte er aber nicht. Ein größeres Verkehrsaufkommen wegen der Rückkehr der Urlauber werde für Sonntag erwartet. (dpa)

