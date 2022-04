Ausstellung zeigt kulinarische Vorlieben von Fürst Pückler

Ob Champagner zur Fasanenpastete, Ananasbowle zum Erdbeertörtchen, Eis oder auch Herzhaftes: Eine Ausstellung widmet sich seit Donnerstag im Branitzer Park den kulinarischen Vorlieben des Fürsten Hermann von Pückler (1785-1871).

"Berühmt wurden seine Kartoffeln à la Semilasso, eine Art Bratkartoffeln mit Petersilie, Zwiebeln, Salz, Pfeffer, Eidotter und Essig", sagte Stefan Körner, Vorstand der Stiftung Fürst-Pückler-Museum Park und Schloss Branitz in Cottbus. Die Speise soll er zuweilen selbst in der Schlossküche zubereitet haben. Das Gericht sei dem Fürsten auf seinem Weg in den Orient in den französischen Pyrenäen kredenzt worden. Die Ausstellung ist an fünf Standorten im Branitzer Park bis zum 31. Oktober zu sehen.

