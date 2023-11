Adventsbeleuchtung lässt bald wieder den Ku'damm erstrahlen

Die große Weihnachtsbeleuchtung am Berliner Kurfürstendamm wird in der kommenden Woche wieder für festliche Stimmung auf dem Boulevard im Westen der Stadt sorgen.

Am kommenden Mittwoch (29. November) sollen die Lichterketten im Beisein von Berlins Regierendem Bürgermeister Kai Wegner ( CDU) eingeschaltet werden, wie die AG City am Mittwoch mitteilte. Finanziert werden die Lichter aus Spenden und Geldern des Berliner Senats. Die Akquise hatte sich aufgrund der wirtschaftlichen Situation als schwierig erwiesen. Wie viel die Beleuchtung in diesem Jahr kostet und wie viele Lichter den Ku'damm erleuchten werden, soll noch mitgeteilt werden.

Am kommenden Montag (27. November) eröffnet nach Angaben der AG City und des Berliner Schaustellerverbandes der Weihnachtsmarkt am Breitscheidplatz. Die Besucher erwarten dort über 100 Stände. Eine Übersicht über die Märkte in Berlin bietet der "WeihnachtsmarktFinder" der Wirtschaftsverwaltung - auch einige Märkte in Brandenburg sind dort zu finden. Unter anderem wird dort angezeigt, welche Märkte barrierefrei oder kostenlos zugänglich sind oder abends geöffnet haben. Die Karte ist abrufbar unter: https://weihnachtsmaerkte.odis-berlin.de/

(dpa)