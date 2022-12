Familien kommen zum kostenlosen Weihnachtsessen der Arche

Hunderte Eltern und Kinder sind am Samstag zum Weihnachtsessen des christlichen Kinder- und Jugendhilfswerks "Die Arche" ins Berliner Hofbräuhaus gekommen.

Der Verein hatte insbesondere finanziell benachteiligte Familien zum gemeinsamen Geflügel-, Rotkohl- und Klöße-Essen an Heiligabend eingeladen. Bürgerinnen und Bürger spendeten in großer Zahl Geschenke, die ein Weihnachtsmann an die Kinder verteilte. Rund 750 Menschen hatten sich nach Angaben der Arche für das Fest angemeldet, zum gemeinsamen Essen kamen auch viele Geflüchtete aus der Ukraine.

Die gestiegenen Lebensmittelpreise hätten die Situation benachteiligter Familien noch einmal dramatisch verschlechtert, hatte Arche-Gründer Bernd Siggelkow vor wenigen Wochen berichtet. "Gerade zu Weihnachten kommt dann oftmals der Gedanke von Ruhe, Geborgenheit und festlicher Stimmung viel zu kurz", sagte Geschäftsführer Björn Schwarz.

(dpa)