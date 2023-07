Rund 1000 Besucher hatten Spaß bei der Lübbener Kahnnacht

Etwa 1000 Gäste haben bei der Kahnnacht in Lübben einen abendlichen Ausflug mit Musik und Comedy im Spreewald gemacht.

Die Besucherinnen und Besucher glitten auf 63 Kähnen zu neun Bühnen und erlebten unter dem Motto "Sketch, Komödie, Comedy - Sachen zum Lachen" Musik, Schauspiel und Tanz auf der Spree. Bei der 60. Lübbener Kahnnacht, die stimmungsvoll beleuchtet war, traten zum Beispiel der Musik-Comedian Lars Redlich, die Berliner Sängerin Margot Schlönzke und das Männerballett Finsterwalde auf.

Die Besucher und die Organisatoren hatten Glück mit dem Wetter: Denn ein erwartetes Gewitter zog am Samstagabend an ihnen vorbei. "Es war nicht ein Tropfen", sagte der künstlerische Leiter der Kahnnacht, Wolfram Korr. Im nächsten Jahr wird es bei der Lübbener Kahnnacht spannend: Dann lautet das Motto "Tatort Spreewald - Gangster, Gift und Gute Laune". Die Kahnnacht in Lübben gibt es seit den 1990er Jahren, inzwischen eine pro Jahr. Auch anderswo gibt es Kahnnächte, etwa in Luckau - dort sind allerdings die Künstler auf den Kähnen.

(dpa)