Brauchtum

vor 39 Min.

Sportlich in die Weihnachtszeit: 950 Nikoläuse machen Tempo

Artikel anhören Shape

Eine Gemeinde voller Nikoläuse: 950 Läufer haben am zweiten Advent in Michendorf (Kreis Potsdam-Mittelmark) in weihnachtlich roten Kostümen und mit Zipfelmützen bis zu zehn Kilometer lange Jogging-Strecken absolviert.

Der schnellste Nikolaus sei nach 32 Minuten ins Ziel gekommen, sagte Udo Grötzner, einer der Organisatoren, am Sonntag. Der Nikolaus-Lauf in der rund 4300 Einwohner großen Gemeinde Michendorf wurde bereits zum 15. Mal ausgerichtet. "Wir wollten einen Lauf für die ganze Familie entwickeln", sagte Grötzner zur Intention der Veranstaltung. Am Sonntag gingen laut Organisatoren etwa 90 Kinder mit an den Start. Der jüngste Läufer auf einer Strecke von einem Kilometer sei drei Jahre alt gewesen. (dpa)

Themen folgen