Zehntausende beim großen Karnevalsumzug in Cottbus erwartet

Ganz Cottbus ist am Sonntag wieder voller Narren. Zehntausende werden zum Karnevalsumzug erwartet. Die Lausitzer Karnevalisten erwarten auch Besuch aus anderen Bundesländern.

Beim Cottbuser Karnevalsumzug werden an diesem Sonntag wieder Zehntausende Besucher erwartet. Etwa 3500 Aktive gestalten den "Zug der fröhlichen Leute", darunter 55 Vereine aus Brandenburg, Berlin, Sachsen-Anhalt und Sachsen. Auch Institutionen wie das Krankenhaus Spremberg und der Cottbuser Ostsee Sportverein schließen sich dem närrischen Treiben an. Rund 100 Umzugswagen werden durch die Innenstadt rollen, sechs Spielmannszüge und Kapellen sorgen für Musik. 150 Rettungs- und Sicherheitskräfte sind im Einsatz.

Der Karnevalszug startet um 13.11 Uhr in der Franz-Mehring-Straße und führt über den Brandenburger Platz und die Karl-Liebknecht-Straße zum Viehmarkt. Das rbb Fernsehen überträgt den Umzug live. Die bunte Parade ist nach Angaben der Stadt der größte Karnevalsumzug in Ostdeutschland. Steffen Junge, Präsident vom Karneval Verband Lausitz (KVL), rechnet mit bis zu 70.000 Besuchern. Wenn das Wetter passe, gehe er von einer Rekordbeteiligung aus.

Über Nachwuchs machten sich die Karnevalsvereine keine Sorgen, sagte Junge der Deutschen Presse-Agentur. Vor allem Kinder zwischen sechs und zehn Jahren würden die Vereine mittlerweile "überrennen", berichtete er. "Wir finden gar nicht so viel Trainer, um den Bedarf zu decken." Die vielen bunten Kostüme nähten die Vereinsmitglieder wegen fehlender Schneiderwerkstätten meist in Eigenregie, auch die kreativen Bühnenbilder würden in Kleinarbeit über das Jahr verteilt gebaut.

Neu sei in diesem Jahr das Festzelt, das mit 2500 doppelt so viele Menschen dauerhaft aufnehmen könne wie im vergangenen Jahr, berichtete Junge. Dort können Besuchende den Umzug auch über eine Video-Leinwand verfolgen. Dazu wird von Umzugsteilnehmern ein karnevalistisches Programm geboten.

