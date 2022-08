Zweite Phase für Neugestaltung des Jahn-Sportparks startet

Die Senatsverwaltung für Stadtentwicklung, Bauen und Wohnen hat die zweite Wettbewerbsphase für die Neugestaltung des Friedrich-Ludwig-Jahn-Sportparks gestartet.

Eine elfköpfige Jury hatte zu Beginn der Woche aus den 24 Wettbewerbsarbeiten, die bis zum 1. Juli eingereicht werden mussten, 15 Arbeiten für die zweite Phase ausgewählt. Das teilte die Senatsverwaltung am Mittwoch mit. Der Friedrich-Ludwig-Jahn-Sportpark soll als "Sportpark für alle" zum barrierefreien Inklusionssportpark umgestaltet werden. Dabei genießen Klimaschutz und Biodiversität ebenso hohe Prioritäten.

In der ersten Wettbewerbsphase wurden konzeptionelle Lösungen für den Inklusionssportpark und das Große Stadion einschließlich der notwendigen Erschließungsflächen entwickelt. Die Arbeiten werden im Rahmen einer öffentlichen digitalen Ausstellung am 16. August von 14.00 bis 22.00 Uhr vertont vorgestellt. In der anstehenden zweiten Phase arbeiten Architektur-Experten gemeinsam mit Fachingenieuren detailliert weiter.

Für den Stadionbau mit seinen unmittelbaren Freiflächen stehen nach dem geprüften Bedarfsprogramm insgesamt 97 Millionen Euro brutto zur Verfügung. Ab 2024 sollen erste Teile des Stadionbaus umgesetzt werden. Wann der Bau abgeschlossen werden soll, wurde nicht mit einer Jahreszahl versehen.

(dpa)