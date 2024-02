Mirna Funk verbringt Zeit mit Gott unter der Dusche

Die jüdische Autorin Mirna Funk hat einen ungewöhnlichen Ort, an dem sie ihrem Glauben Raum gibt.

"Ich bin sehr viel mit Hashem unter der Dusche", sagte die 42-Jährige bei der Vorstellung ihres neuen Buches "Von Juden lernen" am Mittwochabend in Berlin. "Hashem" ist die hebräische Bezeichnung für Gott. Das Gespräch mit Funk führte der Publizist Michel Friedman, der vor rund einer Woche sein neues Buch "Judenhass - 7. Oktober" veröffentlichte. Die Buchvorstellung fand unter erhöhten Sicherheitsvorkehrungen statt wie viele andere jüdische Veranstaltungen in den vergangenen Monaten auch.

In ihrem Buch geht die Autorin ("Who cares! Von der Freiheit, Frau zu sein", "Winternähe") auf die Grundsätze des Judentums ein und verwebt sie in aktuelle Kontexte. So stellt sie die These auf, dass die Welt besser dran wäre, wenn die Menschheit von jüdischer Lehre lernen würde. So geht sie etwa auf "Machloket" - die jüdische Kultur des Streitens - ein. Dabei gehe es darum, zwei unterschiedliche Meinungen auszuhalten und die Wahrheit irgendwo dazwischen zu finden. "Wer sich selbst auf der richtigen Seite verortet und das Schlechte fingerzeigend im Außen ausmacht, braucht jetzt die Erkenntnisse des Judentums. Mehr denn je", schreibt Funk in ihrem Buch.

