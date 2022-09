Scholz bei Feier des Freundeskreises Yad Vashem

Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) ist heute in Berlin zu Gast bei einer Feier zum 25-jährigen Bestehen des Freundeskreises Yad Vashem.

Auch vom Präsidenten des Zentralrats der Juden in Deutschland, Josef Schuster, ist eine Rede angekündigt. Eröffnet wird die Veranstaltung von Rabbiner Yitshak Ehrenberg und dem Vorsitzenden des deutschen Freundeskreises von Yad Vashem, Kai Diekmann.

Der Freundeskreis unterstützt seit 1997 die Arbeit der zentralen Holocaust-Gedenkstätte Yad Vashem in Jerusalem. Die in Frankfurt/Main gegründete Vereinigung will die Arbeit der Gedenkstätte im öffentlichen Bewusstsein verankern. Dafür bietet der Verein zahlreiche Bildungs- und Gedenkprogramme in Zusammenarbeit mit Yad Vashem an.

Yad Vashem wurde im Jahre 1953 vom israelischen Parlament gegründet. Die Gedenkstätte befindet sich auf dem Berg der Erinnerung in Jerusalem. Sie widmet sich Dokumentation, Forschung, Bildung und dem Gedenken an die sechs Millionen jüdischen Männer, Frauen und Kinder, die während des Holocausts ermordet wurden, sowie an die zerstörten jüdischen Gemeinden.

