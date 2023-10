Scholz: "Wer Juden angreift, greift uns alle an"

Bundeskanzler Olaf Scholz hat Jüdinnen und Juden in Deutschland die Solidarität der Gesellschaft zugesichert.

"Wir stehen an Eurer Seite", sagte Scholz dem "Spiegel". "Der Staat wird alles tun, um jüdisches Leben in Deutschland zu schützen", versicherte der SPD-Politiker. "Und wir werden uns als Bürgerinnen und Bürger dieses Landes nicht auseinanderdividieren lassen. Wer Juden angreift, wer sie beleidigt oder verletzt, greift uns alle an."

Mit Blick auf antisemitisch motivierte Ausschreitungen in Deutschland sagte Scholz, man müsse "allen entschieden entgegentreten, die antisemitische Parolen brüllen, die Flaggen des Staates Israels verbrennen, die unverhohlen den Tod von Menschen durch den Terrorangriff der Hamas bejubeln". "Das hat keinen Platz bei uns. Die Taten der Hamas waren inhuman und barbarisch, niemand darf sie bejubeln. Erst recht nicht in dem Land, dessen Geschichte unauflöslich mit der Schoa verbunden ist", sagte der Kanzler.

(dpa)