Ansgar Brinkmann wird Makkabi-Trainer - "Coup des Jahres"

Der ehemalige Fußball-Profi Ansgar Brinkmann soll die deutschen jüdischen Fußballer zum Erfolg bei der Makkabiah 2025 in Israel führen.

"Wir haben den Coup des Jahres gelandet", sagte Alon Meyer, Präsident von Makkabi Deutschland der Deutschen Presse-Agentur am Samstag, "der Kontakt wurde über eine Bekannte hergestellt. Er war sofort hellauf begeistert." Zuerst hatte die "Bild" (Samstag) berichtet.

Brinkmann, der in der Bundesliga für Eintracht Frankfurt und Arminia Bielefeld gespielt hat, soll in den kommenden zwei Jahren mit seinem aus drei Personen bestehenden Team die besten jüdischen Fußballer Deutschlands finden, um wieder in die Erfolgsspur zurückzukehren. "Wir waren bei den European Games 2015 Europameister, zuletzt haben wir - wie der DFB - aber geschwächelt", sagte Meyer.

Mit der "sensationellen" Verpflichtung des 54-Jährigen, der zu aktiven Zeiten auch der "Weiße Brasilianer" genannt wurde und ehrenamtlich für Makkabi Deutschland arbeitet, erhofft sich der Makkabi-Präsident bei den Weltspielen die Rückkehr zum Erfolg.

(dpa)