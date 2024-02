Auswärtsprüfung für Union mit Hoffenheim-Rückkehrer Vogt

Im Abstiegskampf der Fußball-Bundesliga will Union Berlin endlich auch auswärts drei Punkte holen.

Die nächste Gelegenheit bietet sich für die Mannschaft von Trainer Nenad Bjelica am Samstag (15.30 Uhr/Sky) bei der TSG 1899 Hoffenheim. Die Eisernen konnten im Kraichgau allerdings erst einmal - im Jahr 2020 - gewinnen. In dieser Saison ist die Bilanz in der Fremde grundsätzlich schlecht. Der einzige Auswärtssieg gelang Ende August bei Schlusslicht Darmstadt 98 (4:1). Mit insgesamt fünf Punkten ist Union das schlechteste Auswärtsteam der Bundesliga.

Eine besondere Partie steht für Kevin Vogt an. Der neue Abwehrchef der Berliner spielte in der Hinrunde noch für Hoffenheim. Wieder verfügbar ist Kapitän Christopher Trimmel, der seine Rot-Sperre abgesessen hat. Mit einem Sieg könnten die Berliner einen großen Sprung in der Tabelle machen und sogar bis auf drei Zähler an den Gegner heranrücken, der vor dem 22. Spieltag immerhin auf dem achten Platz liegt.

(dpa)