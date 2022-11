Bayer mit drei Ausfällen - Union-Coach lässt rotieren

Bayer 04 Leverkusen muss im Heimspiel der Fußball-Bundesliga am Sonntag gegen den 1.

FC Union Berlin (15.30 Uhr/ DAZN) kurzfristig auf Patrik Schick, Charles Aranguiz und Paulinho verzichten. Schick, der in der Vorsaison noch in 24 Treffer erzielt hatte und in dieser Saison bislang erst zweimal ins Tor traf, fehlt wegen Adduktorenproblemen. Aranguiz hat nach Vereinsangaben Wadenprobleme und Paulinho plagt eine Erkältung. Abwehrchef Jonathan Tah nimmt zunächst nur auf der Ersatzbank Platz.

Weiterhin fehlt Florian Wirtz. "Er ist immer noch nicht voll im Mannschaftstraining. Das wird noch dauern", sagte Simon Rolfes, Geschäftsführer Sport bei Bayer Leverkusen, über den Nationalspieler, der an den Folgen einer Kreuzbandverletzung laboriert.

Bei den Berlinern setzt Trainer Urs Fischer im Vergleich zum Europa-League-Spiel bei Union St. Gilloise am vergangenen Donnerstag auf vier Veränderungen in der Startelf. Unter anderem rückt die Leverkusener Leihgabe Lennart Grill neu ins Tor, er vertritt erwartungsgemäß verletzten Stammtorhüter Frederik Rönnow. Trotz der Tabellenkonstellation sieht Union-Trainer Urs Fischer sein Team gegen den 16. nicht als Favorit an: "Bayer ist eine ausgezeichnete Mannschaft. Es ist wichtig, dass wir nicht auf die Tabelle schauen. Wir werden gefordert sein. Es gilt, unsere Basics auf den Platz zu bekommen. Das ist eine sehr gute Mannschaft, die nicht da steht, wo sie stehen sollte."

(dpa)