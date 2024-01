Bonucci verlässt Union Berlin nach einem halben Jahr wieder

Leonardo Bonuccis Wechsel zum 1. FC Union sorgte im Sommer für Aufsehen. Doch so ganz passte es für den Europameister in Berlin nie. Jetzt verabschiedet er sich schon wieder.

Leonardo Bonucci verlässt den Fußball-Bundesligisten 1. FC Union Berlin bereits nach einem halben Jahr wieder. Der 36 Jahre alte Italiener wechselt zum türkischen Spitzenclub Fenerbahçe Istanbul, wie die Hauptstädter am Donnerstagabend mitteilte. Der Abwehrspieler, dessen Vertrag bei Juventus Turin im Sommer 2023 nicht verlängert wurde, erhofft sich beim Tabellenführer der Süper Lig mehr Spielzeit.

Der Europameister von 2021 will noch in den Nationalmannschaftskader für die Europameisterschaft in Deutschland vom 14. Juni bis 14. Juli 2024 gelangen. Bonucci war bereits am Mittwoch zum Medizincheck und zur Klärung letzter Details in Istanbul eingetroffen. Union-Trainer Nenad Bjelica hatte am Donnerstag bereits von dem bevorstehenden Wechsel gesprochen.

Seine Chancen auf eine EM-Teilnahme wollte der bisher 121-malige Nationalspieler auch mit seinem Wechsel nach Köpenick erhöhen. Bonuccis Verpflichtung hatte im Sommer für großes Aufsehen gesorgt. Unter der Leitung der Union-Trainer Urs Fischer und Nenad Bjelica kam der erfahrene Abwehrspieler aber auf lediglich sieben Ligaspiele sowie drei Einsätze in der Champions League. Bei Fenerbahçe trifft er auf die ehemaligen Bundesliga-Profis Edin Dzeko, Emre Mor und Michy Batshuayi.

(dpa)