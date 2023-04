Dardai startet drittes Cheftrainer-Engagement bei Hertha BSC

Pal Dardai startet am Montag in sein drittes Engagement als Cheftrainer bei Fußball-Bundesligist Hertha BSC.

In den verbleibenden sechs Spielen soll der 47-Jährige den Tabellenletzten vor dem Abstieg retten. Dardai war am Sonntag als Nachfolger von Trainer Sandro Schwarz geholt worden. Schwarz hatten die Verantwortlichen die Rettung nach der 2:5-Niederlage im Abstiegsgipfel bei Hertha BSC nicht mehr zugetraut. Hertha hat als 18. mit 22 Punkten zwei Zähler Rückstand auf die punktgleichen FC Schalke 04 und VfB Stuttgart.

Am Ende der ersten Trainingswoche unter dem neuen Trainer trifft Hertha im Heimspiel am Samstag im Olympiastadion auf Werder Bremen (15.30 Uhr/Sky). Hertha empfängt zudem noch die Abstiegskandidaten Stuttgart und Bochum. Auswärts müssen die Berliner beim FC Bayern München, dem 1. FC Köln und am letzten Spieltag beim VfL Wolfsburg antreten.

