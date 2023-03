Dardai und Kanga als Hertha-Optionen

Sandro Schwarz trifft am Samstag viele alte Bekannte aus Mainzer Tagen. Seine Emotionen lenkt der Hertha-Trainer aber nur auf den Berliner Abstiegskampf. Vorne und hinten gibt es Optionen.

Für Herthas Fußballtrainer Sandro Schwarz darf seine Vergangenheit als ehemaliger Spieler und Trainer von Mainz 05 beim Bundesliga-Spiel der Berliner keine Rolle spielen. "Ich freue mich, mit unseren Jungs dieses Spiel bestreiten zu dürfen, mit dem Ziel, die drei Punkte in Berlin zu behalten", sagte Schwarz bei der Hertha-Pressekonferenz am Donnerstag. Der 44-Jährige war von 1997 bis 2004 als Spieler und von 2013 bis 2019 Trainer bei den Rheinhessen. Er freue sich natürlich auf viele bekannte Gesichter aus einer "intensiven Zeit". Die Partie am Samstag (15.30 Uhr/Sky) ist nicht das erste Wiedersehen für Schwarz, bereits im September hatte es das Hinspiel in Mainz (1:1) gegeben.

Priorität hat für Schwarz zudem natürlich der aktuelle Kampf gegen den Abstieg mit den Berlinern. Fünf Mannschaften im Keller würden um den Klassenverbleib "batteln", wiederholte der Hertha-Coach eine Aussage vom Wochenbeginn. "Mit A, nicht mit E", machte er eine mögliche Verwechslung aus englischer (batteln) und deutscher (betteln) Wortbedeutung je nach Schreibweise sicherheitshalber klar.

Für die "Schlacht" im Tabellenkeller, in der Hertha mit 20 Punkten einen Zähler mehr hat als die Konkurrenz vom VfB Stuttgart, der TSG 1899 Hoffenheim, Schalke 04 und vom VfL Bochum, sieht Schwarz sein Team gut gerüstet. "Ich bin überzeugt, was Mentalität, was Haltung angeht", sagte der Hertha-Coach.

Verzichten muss Schwarz auf den an der Schulter verletzten Ex-Mainzer Jean-Paul Boetius. Wieder ein Kandidat ist hingegen Wilfried Kanga nach mehrwöchiger Verletzungspause. "Er hat sofort gut mitgemacht. Er wird mit Sicherheit im Kader stehen. Er macht einen sehr, sehr guten Eindruck in dieser Woche", sagte Schwarz über den Angreifer. Eine Startelf-Option in der Abwehr ist wieder Marton Dardai, der vor dem vergangenen Heimspiel gegen den FC Augsburg (2:0) kurzfristig angeschlagen hatte passen müssen und in der Vorwoche gegen Bayer Leverkusen (1:4) durch Agostin Rogel in der Dreierkette ersetzt worden war.

(dpa)