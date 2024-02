DFB sperrt Union-Kapitän Trimmel für zwei Spiele

Nach seiner Roten Karte in Leipzig fehlt Kapitän Trimmel bei Union Berlin. Nun entschied der DFB, wie lange der Österreicher zuschauen muss.

Union Berlins Kapitän Christopher Trimmel ist nach seiner Roten Karte wegen rohen Spiels in der Partie gegen RB Leipzig vom Sportgericht des Deutschen Fußball-Bundes ( DFB) für zwei Spiele gesperrt worden. Der Spieler und der Verein haben dem Urteil zugestimmt, es ist damit rechtskräftig, wie der DFB am Dienstag mitteilte.

Trimmel hatte am Sonntag Leipzigs David Raum gefoult und war in der 73. Minute von Schiedsrichter Marco Fritz vom Platz gestellt worden. Der 36 Jahre alte Österreicher fehlt den Köpenickern nun im Nachholspiel in Mainz am Mittwoch und gegen Wolfsburg am kommenden Samstag.

