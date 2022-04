Eintracht Frankfurt ohne verletzten Trapp gegen Union Berlin

Eintracht Frankfurt muss drei Tage nach der Sensation vom Camp Nou in der Liga ohne Stammtorwart Kevin Trapp antreten.

Der 31-Jährige steht für die Partie an diesem Sonntag (17.30 Uhr/DAZN) in der Fußball-Bundesliga beim 1. FC Union Berlin nicht einmal im Kader. Er falle aufgrund einer Bänderdehnung im Handgelenk aus, die er sich am Donnerstag beim 3:2-Sieg beim FC Barcelona zugezogen habe, erklärten die Frankfurter.

Eintracht-Trainer Oliver Glasner ergänzte vor dem Anpfiff im Streamingdienst DAZN, Trapp habe sich das Handgelenk beim Elfmeter für die Gastgeber überdehnt. Der Strafstoß führte dann unmittelbar vor Schluss zum Endstand. Für Trapp rückt Jens Grahl ins Tor des Europa-League-Halbfinalisten. Der 33-Jährige bestritt in dieser Saison noch kein Pflichtspiel für die Frankfurter.

Ansonsten stellt Glasner seine Startelf für das Spiel in der Alten Försterei auf weiteren fünf Positionen um. Einige Spieler hätten in den vergangenen sechs Wochen zwölf Spiele absolviert, deswegen bekomme der eine oder andere eine Pause. "Man merkt schon, dass dieses Spiel in Barcelona präsent war bei uns und in ganz Deutschland", sagte Glasner. "Ich habe den Spielern gesagt, das ist jetzt vorbei. Es wird eine ganz schwierige Aufgabe, ein ganz anderes Spiel." Er sei selbst gespannt, wie seiner Mannschaft die Umstellung gelinge, bemerkte der Österreicher.

Bei den Berlinern steht wie erwartet Frederik Rönnow wieder im Tor, der zuletzt verletzte Stammkeeper Andreas Luthe wurde von Trainer Urs Fischer trotz Trainings in dieser Woche nicht in den Kader berufen. Neu ins Team rücken gut eine Woche nach dem 4:1 im Hauptstadt-Derby bei Hertha BSC Paul Jaeckel nach seiner Gelbsperre und Julian Ryerson. Fischer sagte, man schaue nicht darauf, was der FC Barcelona gegen die Eintracht schlecht gemacht habe. "Es gilt, an unseren Punkten zu arbeiten", betonte der Schweizer.

