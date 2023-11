Erstes Spiel nach Fischer: Union will Negativserie beenden

Der 1.

FC Union Berlin will im ersten Spiel nach dem Ende der Ära von Urs Fischer endlich wieder einen Sieg einfahren. Der Tabellenletzte aus Köpenick empfängt am Samstag den FC Augsburg (15.30 Uhr/Sky) im Stadion An der Alten Försterei. Auf der Bank sitzen Interimstrainer Marco Grote und Co-Trainerin Marie-Louise Eta - als erste Frau in der Männer-Bundesliga. Union hat seit August 14 Pflichtspiele nicht gewonnen und dabei 13 Niederlagen hinnehmen müssen. In der Liga wurden die vergangenen neun Spiele verloren. Sheraldo Becker, Leonardo Bonucci und Danilho Doekhi fehlen den Berlinern verletzt, Rani Khedira ist gesperrt. Der FCA ist unter seinem neuen Trainer Jess Thorup seit vier Spielen ungeschlagen.

(dpa)