Ex-Herthaner Haraguchi: "Ich bin jetzt schon Unioner"

Bei Genki Haraguchi vom Fußball-Bundesligisten 1.

FC Union Berlin hält das Hochgefühl nach dem dritten Derbysieg in dieser Spielzeit weiter an. "Der Derbysieg war sehr wichtig für uns. Wir haben auch das dritte Spiel in dieser Saison gegen Hertha gewonnen. Das ist perfekt", sagte der 30 Jahre alte Mittelfeldspieler in einer Medienrunde am Dienstag.

Der japanische Nationalspieler war beim 4:1-Erfolg über Hertha BSC am Samstag im ausverkauften Olympiastadion nach seinem Kopfballtreffer zum 1:0 direkt bis vor die Kurve der Union-Fans gerannt. "Ich war einfach froh. Ich habe zwar bei Hertha gespielt und ich bin Hertha auch dankbar, aber ich bin jetzt schon Unioner", sagte Haraguchi, der dennoch hofft, dass Hertha in der Bundesliga bleibt.

Hohe Ziele bleiben trotz der drei Derbyerfolge für Haraguchi. Mit Japan hat sich Haraguchi kürzlich für die WM in Katar qualifiziert, wenn auch nicht als Stammspieler. Dafür will er sich in der WM-Vorbereitung empfehlen. Zuvor will der Mittelfeldakteur mit Union die Qualifikation für den Europacup schaffen. Auch im DFB-Pokal-Halbfinale am 20. April bei RB Leipzig werde man alles versuchen, so Haraguchi.

Bei den Eisernen fühlt sich der im vergangenen Sommer von Zweitligist Hannover 96 verpflichtete Profi sehr wohl. Er kam in allen drei Wettbewerben zum Einsatz und bestritt bislang 37 Pflichtspiele für Union, in denen ihm zwei Tore gelangen. "In Hannover habe ich mich als Mittelfeldspieler sehr gut entwickelt. Bei Union bin ich noch besser geworden. Das hat mit Trainer Urs Fischer zu tun", sagte Haraguchi. "Er verlangt viel in der Offensive und Defensive. Ich bin sehr fit. Ich habe viel Erfahrung. Jetzt bin ich der beste Genki, den es je gab, denke ich."

