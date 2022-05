Fahnenmeer und Musik: Union feiert Saisonabschluss mit Fans

Der 1.

FC Union Berlin feiert gemeinsam mit seinen Anhängern nach dem letzten Spieltag den erfolgreichen Verlauf der dritten Spielzeit in der Fußball-Bundesliga. Dabei sollen die Feierlichkeiten bereits beim Einlaufen der Mannschaften sichtbar werden. Die Fans sollen die Alte Försterei in ein Fahnenmeer verwandeln, teilte Union am Dienstag auf seiner Webseite mit.

Mit einem Sieg am 34. Spieltag gegen den VfL Bochum im Stadion An der Alten Försterei am Samstag (15.30 Uhr/Sky) wollen die Köpenicker anschließend den Einzug in die Europa League sichern und die Feierlichkeiten weiter vorantreiben. Nach dem Spiel wird der Parkplatz vor der Haupttribüne umgebaut. Dort wird ab 20.00 Uhr auf einer Bühne Live-Musik geboten. 90 Minuten zuvor feiern Mannschaft und Trainerteam auf dem Balkon der Haupttribüne den Abschluss mit ihren Anhängern.

(dpa)