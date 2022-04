Frankfurt verliert nach Sieg in Barcelona bei Union Berlin

Für Eintracht Frankfurt wird die erneute Europapokal-Qualifikation über eine Top-Platzierung in der Fußball-Bundesliga immer schwieriger.

Der Europa-League-Halbfinalist verlor drei Tage nach dem triumphalen 3:2-Sieg beim FC Barcelona in der Liga 0:2 (0:2) beim 1. FC Union Berlin. Die Hauptstädter haben als Tabellensechster mit nun 47 Punkten schon acht Zähler mehr als die Hessen auf Rang zehn. Zu absolvieren sind nur noch vier Spieltage. Taiwo Awoniyi und Grischa Prömel trafen in der 17. und 21. Minute für Union. Die Berliner treten am Mittwoch im DFB-Pokal-Halbfinale bei RB Leipzig an.

© dpa-infocom, dpa:220417-99-948450/2 (dpa)