Turbine Potsdam verpflichtet Marco Gebhardt als Trainer

Marco Gebhardt soll die Frauen von Turbine Potsdam vor dem Abstieg aus der Fußball-Bundesliga bewahren.

Der 50-Jährige wechselt vom Nordost-Oberligisten Blau-Weiß 90 zum derzeit abgeschlagenen Schlusslicht der ersten Liga, wie Turbine am Mittwoch mitteilte. Potsdam hat nach elf Spielen lediglich einen Punkt auf dem Konto. Schon beim Heimspiel am (heutigen) Mittwoch (19.30 Uhr) gegen den SV Werder Bremen wird Marco Gebhardt auf der Trainerbank Platz nehmen.

"Ich freue mich sehr auf die Aufgabe und die Herausforderung und danke dem Verein für das entgegen gebrachte Vertrauen. Ich bin unheimlich gespannt und freue mich in den nächsten Tagen, die Mannschaft besser kennenzulernen und mit den Spielerinnen zu arbeiten", sagte Gebhardt in einer Vereinsmitteilung.

Über die Vertragslaufzeit des ehemaligen Bundesliga-Profis, der in den vergangenen Jahren den Berliner Traditionsverein Blau-Weiß 90 von der siebten in die fünfte Liga geführt hat, wurde zunächst nichts bekannt. Blau-Weiß hatte bereits am Dienstag das Ende von Gebhardt bei den Tempelhofern auf seiner Webseite verkündet.

Gebhardt ist damit der dritte Trainer der Potsdamerinnen in dieser Spielzeit nach Sebastian Middeke und Sven Weigang. Interimstrainer Dirk Henrichs, der nicht über die nötige Lizenz als Cheftrainer der Turbinen besitzt, soll als gleichberechtigter Coach mithelfen, den Abstieg in die zweite Liga zu verhindern.

Blau-Weiß 90 hatte Ende 2022 die Fusion mit dem Neuköllner Nachbarverein Tasmania Berlin bekannt gegeben. Der Plan sieht vor, dass Blau-Weiß in der sechstklassigen Berlin-Liga startet und die von beiden Vereinen zusammengesetzte Mannschaft die viertklassige Regionalliga anpeilt. Dabei sollte Gebhardt den Oberligisten in Richtung Aufstieg führen.

