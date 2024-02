Füchse Berlin sind nach Flensburg-Sieg zufrieden

Die Füchse landen im Kampf um einen Champions-League-Platz einen wichtigen Sieg. Aber nun warten schwierige Aufgaben, die für eine gewisse Zurückhaltung sorgen.

Die Füchse Berlin schwankten nach dem Erfolg im Verfolgerduell der Handball-Bundesliga zwischen großem Optimismus und zaghafter Zurückhaltung. "Ich bin ehrlich stolz auf diese Mannschaft. Wir haben jetzt wirklich gute Möglichkeiten um die Meisterschaft. Vielleicht es jetzt nur noch ein Zweikampf um die Meisterschaft", sagte Superstar Mathias Gidsel. Der dänische EM-Torschützenkönig gehörte zur Fraktion Optimismus nach dem 32:31-Heimsieg gegen die SG Flensburg-Handewitt.

Die Füchse bleiben weiter punktgleich mit Spitzenreiter SC Magdeburg auf Platz zwei. Auf den Tabellendritten Flensburg sind es aber nun sechs Punkte Vorsprung. "Das war superwichtig, das war auch ein Zeichen. Wir willen da oben mitspielen", sagte Paul Drux. Doch für den Kapitän ist das nur eine Momentaufnahme. "Ich bin demütiger aus der Erfahrung der letzten Jahre. Weil wir uns ja erfahrungsgemäß in der zweiten Jahreshälfte ein bisschen schwerer getan haben", ergänzte er.

Deshalb warnt auch Vorstand Sport Stefan Kretzschmar vor Träumereien. "Es ist durchaus möglich, dass du in dieser Liga auch Mal zwei, drei Spiele in Folge verlierst. Das muss man alles erst einmal gewinnen, das ist nicht selbstverständlich", sagte er.

Zumal es das Programm in den nächsten Wochen in sich hat. Schon am Sonntag geht es beim HSV Hamburg (18.00 Uhr/Dyn) weiter. Unter den folgenden Partien sind noch drei Auswärtsspiele - in Magdeburg, bei den Rhein-Neckar Löwen und erneut gegen Flensburg.

Das wird dann auch eine Energiefrage werden. Schon am Ende des Spiels gegen Flensburg wirkten einige Berliner müde, wie vor allem Vielspieler Gidsel. "Er war am Ende seiner Kräfte. Trotzdem hat er die unglaubliche Qualität, auch da noch Akzente zu setzen", lobte ihn Kretzschmar. Und Siege können für den Dänen vor allem mental viel bewirken. "Wenn du gewinnst, macht es Spaß. Der Kopf ist dadurch fitter. Und das ist vielleicht das Wichtigste momentan", sagte er.

(dpa)