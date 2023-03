Fünf Fakten zum Spiel Union Berlin gegen Köln

Der 1.

FC Union empfängt am Samstag (15.30 Uhr) den 1. FC Köln. Union gewann das Hinspiel am 6. Spieltag mit 1:0. Dadurch übernahmen die Gäste erstmals in ihrer jungen Bundesliga-Historie Platz eins, der sieben Runden am Stück behauptet werden konnte.

Die Kölner zählen im Oberhaus zu den Lieblingsgegnern von Union. Gegen die Rheinländer gab es bisher in der 1. Bundesliga bei sechs Siegen und einem Remis keine einzige Niederlage.

Im Stadion An der Alten Försterei ist Union saisonübergreifend in der Meisterschaft seit 16 Spielen ungeschlagen. Sollte dies auch gegen den FC so bleiben, entspräche dies dem Zeitrahmen einer ganzen Saison. Die letzte Heimpleite gab es am 13. Februar 2022 gegen Borussia Dortmund (0:3).

Mit dem Kölner Trainer Steffen Baumgart kehrt ein prominenter Ex-Union-Kapitän an seine alte Wirkungsstätte zurück. Baumgart spielte zwischen 2002 und 2004 für Union (68 Pflichtspiele/23 Tore). Baumgart ist immer noch Union-Mitglied und -Sympathisant. Er hat weiterhin eine Wohnung in Köpenick. Für Köln spielt der derzeit verletzte Ex-Union-Stürmer Sebastian Andersson.

Beide Mannschaften stellen die laufstärksten Vertretungen der Liga. Sowohl Union als auch Köln bringen es pro Spiel im Durchschnitt auf über 118 Kilometer Laufleistung: Union (118,3 km), Köln (118,7 km).

