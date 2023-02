Fünf Fakten zum Spiel von Union Berlin gegen FSV Mainz 05

Der 1.

FC Union Berlin ist in diesem Jahr noch ungeschlagen. Und nicht nur das: Die Mannschaft von Trainer Urs Fischer feierte vier Siege in vier Spielen. Gelingt an diesem Samstag (15.30 Uhr/Sky) gegen den 1. FSV Mainz 05 der fünfte Pflichtspielerfolg nacheinander, würden die Eisernen zumindest bis Sonntag Tabellenführer der Fußball-Bundesliga vor dem Titelverteidiger und Rekordmeister FC Bayern sein.

- Von sieben Bundesligaspielen gegen Mainz verlor Union nur eins - zu Hause gab es für Union noch keine Niederlage (3:1, 4:0, 1:1).

- Union Berlin lässt die wenigsten Großchancen zu: Laufstärke und Einsatz gepaart mit Disziplin machen es den Gegner der Eisernen so schwer. Wer Tore gegen Union schießen will, muss schon effizient sein, denn keine andere Mannschaft in der Liga lässt nach Angaben der Deutschen Fußball Liga weniger Großchancen zu.

- Union Berlin ist daheim eine Macht: Im Stadion An der Alten Försterei sind die Köpenicker Saison-übergreifend seit 14 Bundesligapartien ungeschlagen. Die letzte Meisterschafts-Niederlage im Stimmungstempel kassierte der 1. FC Union vor fast einem Jahr beim 0:3 gegen Borussia Dortmund. Die beeindruckende Serie begann am 26. Februar 2022 mit einem 3:1-Erfolg - gegen den kommenden Gegner Mainz.

- Union Berlin hat in diesem Jahr eine neue Stärke für sich entdeckt. Bei drei der vier Siege gerieten die Eisernen jeweils mit 0:1 in Rückstand. Natürlich würden sie versuchen, immer von Beginn an die Leistung auf dem Platz abzurufen. "Aber es gelingt nicht immer gleich gut", sagte Trainer Fischer und warnte: "Man sollte es nicht ausreizen." Dass Union dennoch jedes Mal gewann, spricht für die Qualität der Mannschaft.

- Marcus Ingvartsen kommt zurück in die Alte Försterei. Der mittlerweile 27 Jahre alte dänische bestritt für die Unioner einst fast 70 Pflichtspiele. Im Sommer vergangenen Jahres wechselte er nach Mainz.

(dpa)