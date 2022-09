Gastspiel in Köln: Union will Bundesliga-Serie ausbauen

Nach der Enttäuschung zum Start in die Europa League will der 1.

FC Union in der Fußball-Bundesliga seine Erfolgsserie fortsetzen. Die Berliner treten am Sonntag (15.30 Uhr/ DAZN) beim 1. FC Köln an. In der Bundesliga sind die Eisernen seit März ungeschlagen und gehören mit drei Siegen und zwei Remis in dieser Saison zur Spitzengruppe.

Am Donnerstag hatte es gegen den belgischen Vizemeister Union St. Gilloise im Europacup eine 0:1-Niederlage im ersten Gruppenspiel gegeben.

In Köln dürfte Trainer Urs Fischer wieder einige Wechsel in der Startformation vornehmen, verzichten muss der 56-Jährige auf Danilho Doekhi und Kevin Möhwald. Ansonsten steht der gesamte Kader zur Verfügung. Gegen den FC hat der 1. FC Union seit dem Bundesliga-Aufstieg vor drei Jahren keines der bislang sechs Spiele verloren.

(dpa)