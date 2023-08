Gosens feiert Startelf-Premiere für Union Berlin

Neuzugang Robin Gosens feiert sein Startelf-Debüt für den Fußball-Bundesligisten 1.

FC Union Berlin. Der Nationalspieler läuft am zweiten Spieltag im Auswärtsspiel am Samstagnachmittag (15.30 Uhr/Sky) bei Aufsteiger SV Darmstadt 98 auf der linken Seite von Beginn an auf. Für Gosens muss der Franzose Jerome Roussillon auf die Bank. Bei seinem Bundesliga-Debüt in der Vorwoche beim 4:1-Heimsieg gegen den FSV Mainz 05 war der von Inter Mailand für geschätzte 15 Millionen Euro verpflichtete Gosens in der zweiten Halbzeit eingewechselt worden.

