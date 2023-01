Hertha-Keeper: Im Derby "ein bisschen härter spielen"

Hertha-Keeper Oliver Christensen hofft im nächsten Derby gegen Union Berlin auf einen körperlich robusten Auftritt seines Teams.

"Wenn du ein Derby spielst, dann musst du von der ersten Sekunde bereit sein. Ich wünsche mir, dass wir ein bisschen härter spielen", sagte der 23 Jahre alte Däne dem rbb. "Du musst sehr körperlich spielen im Derby. Union macht das auch. Die sind aggressiv und wir müssen ihre Aggressivität erwidern", sagte er.

Hertha hat die letzten vier Stadt-Duelle allesamt verloren, zuletzt im August zum Bundesliga-Auftakt (1:3). "Wir haben das am ersten Spieltag nicht gut gemacht, aber ich finde, wir sind eine andere Mannschaft jetzt. Ich möchte das Spiel unbedingt gewinnen und die ganze Mannschaft auch", sagte der Torhüter. Am 28. Januar (15.30 Uhr/Sky) steht das Rückspiel im Berliner Olympiastadion an.

Christensen ist seit dem Sommer die Nummer eins im Tor der Charlottenburger. Für sein Torwartspiel ist Deutschlands Nationaltorwart Manuel Neuer eines seiner Vorbilder, insbesondere das aktive Herauslaufen und Mitspielen. "Ich habe das weiterentwickelt hier in Deutschland und eine gute Position für mich gefunden, wo ich das Spiel gut im Blick habe und meinen Verteidigern helfen kann, wenn tiefe Bälle kommen - die kann ich dann abfangen", sagte Christensen.

Beim Spiel mit dem Ball am Fuß sieht der Däne bei sich selbst noch Verbesserungsbedarf: "Wenn du ein Top-Torhüter in der Bundesliga sein willst, dann musst du da richtig gut sein."

(dpa)