Hertha mit Geburtstagskind Dardai: Gladbach ohne Bensebaini

Trainer Sandro Schwarz von Hertha BSC nimmt vor dem Duell in der Fußball-Bundesliga gegen Borussia Mönchengladbach (15.30 Uhr/DAZN) drei Veränderungen in der Startelf vor.

Für die in diesem Jahr noch punktlosen Berliner läuft am 20. Spieltag Marton Dardai auf, der an diesem Sonntag seinen 21. Geburtstag begeht. Zudem gibt Neuzugang Tolga Cigerci sein Debüt in der Startelf, Jessic Ngankam erhält in der Offensive das Vertrauen. Dafür nimmt Berlins Topscorer Dodi Lukebakio zunächst auf der Bank Platz.

Daniel Farke wechselt im Vergleich zum torlosen Remis in der Vorwoche gegen Schalke 04 zwei Mal. Hannes Wolf und der Ex-Berliner Luca Netz spielen für den gesperrten Julian Weigl und Verteidiger Ramy Bensebaini, der krankheitsbedingt nicht im Kader steht.

