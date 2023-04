Hertha-Mitgliederversammlung am 14. Mai

Die nächste Mitgliederversammlung bei Hertha BSC findet am 14.

Mai statt. Die Versammlung beginnt an dem Sonntag um 11.00 Uhr in der Halle 18 der Messe Berlin, wie aus der Einladung des Clubs an die Mitglieder hervorgeht. Zwei Tage zuvor tritt das Team von Hertha in der Bundesliga am 32. Spieltag beim 1. FC Köln an (20.30 Uhr/DAZN).

(dpa)