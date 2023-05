Teamgeist vor Qualität: "Gute Gefühle" bei Hertha-Trainer

Das Rezept für den Klassenerhalt in der Fußball-Bundesliga hat Herthas alter neuer Trainer Pal Dardai schon zwei Mal erfolgreich angerührt.

"Das erste Mal hatte die Mannschaft keine Qualität für die Bundesliga, aber sie waren wie Brüder. Beim zweiten Mal gab es eine hohe Qualität, aber der Teamgeist ist erst durch die Corona-Pandemie und Home-Office-Zeit gewachsen", sagte Dardai über seine Prioritäten bei den ersten beiden Einsätze der Berliner an der Seitenlinie, die auch bei Rettungsmission Nummer drei zum Tragen kommen sollen. "Wichtig ist, dass die Jungs untereinander spielen und vertrauen", sagte der 47-Jährige am Donnerstag vor dem Heimspiel gegen den VfB Stuttgart am Samstag (15.30 Uhr/Sky).

Glücklich ist der Trainer, dass bis auf den Langzeitverletzten Kelian Nsona endlich der gesamte Kader zur Verfügung steht. Vor allem Stevan Jovetic ist ein wichtiger Baustein für den Endspurt mit den Spielen gegen Stuttgart, beim 1. FC Köln, gegen den VfL Bochum und zum Abschluss beim VfL Wolfsburg, aus denen Dardai mit der optimalen Punktzahl den drohenden Abstieg zum dritten Mal abwenden möchte. Mit dem verletzungsanfälligen Montenegriner will Dardai noch sprechen, um den für die Zehnerposition vorgesehenen Alt-Internationalen bestmöglich einzusetzen.

Nachdem in der vergangenen Woche zur Vorbereitung auf das Spiel beim FC Bayern München (0:2) die Defensive gestärkt wurde, setzte Dardai in dieser Woche die Schwerpunkte auf die Offensive, um mehr Torgefahr zu erzeugen. "Defensiv ist immer Disziplin", sagte Dardai, "bei den Offensiven heißt es: Wer kann Fußball spielen? Wer kann jonglieren? Das braucht Zeit, um es kennenzulernen", sagte Dardai über die Freigeister in Mittelfeld und Angriff, "gestern hat es ganz gut ausgesehen. Deshalb habe ich ein gutes Gefühl."

(dpa)