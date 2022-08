Hertha testet in Länderspielpause gegen Frankfurt/Oder

Fußball-Bundesligist Hertha BSC überbrückt die Länderspielpause im September mit zumindest einem Testspiel.

Am 22. September tritt die Mannschaft von Berlins Trainer Sandro Schwarz beim 1. FC Frankfurt/Oder aus der NOFV-Oberliga Nord an, wie Hertha am Freitag mitteilte. Anpfiff im Stadion der Freundschaft ist um 16.30 Uhr.

