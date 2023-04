Hertha unverändert - Leipzig mit zwei neuen Startspielern

Hertha BSC setzt im Samstagabendspiel des 27.

Spieltags in der Fußball-Bundesliga auf die Startelf, die eine Woche zuvor beim SC Freiburg einen Punkt geholt hat. Obwohl der in Freiburg gesperrte Marco Richter im Heimspiel gegen RB Leipzig wieder spielberechtigt ist, gab Hertha-Trainer Sandro Schwarz erneut Jonjoe Kenny das Vertrauen auf der Außenbahn. Auch Kevin-Prince Boateng steht in der Startelf des Tabellen-16. und soll die Stürmer Wilfried Kanga und Dodi Lukebakio bedienen.

Leipzigs Trainer Marco Rose nahm im Vergleich zum 2:0-Erfolg im DFB-Pokal gegen Borussia Dortmund unter der Woche zwei Veränderungen vor. Für die Mittelfeldspieler Dani Olmo und Konrad Laimer laufen Emil Forsberg und Kevin Kampl von Beginn auf und sollen helfen, nach zwei Niederlagen in der Liga im Kampf um die Champions League-Plätze wieder in die Erfolgsspur zurückzukehren.

(dpa)