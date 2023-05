Hertha: Verteidiger Rogel wieder im Mannschaftstraining

Agustín Rogel ist am Montag bei Hertha BSC wieder ins Training mit der Mannschaft eingestiegen.

Der 25 Jahre alte Innenverteidiger aus Uruguay hatte tags zuvor beim Vorbereitungsauftakt für das womöglich entscheidende Spiel in der Fußball-Bundesliga gegen den VfL Bochum am Samstag (15.30 Uhr/Sky) im Berliner Olympiastadion aus persönlichen Gründen noch gefehlt.

Noch nicht mit den Teamkollegen konnte am Dienstag weiterhin Abwehrspieler Marton Dardai üben, wie Hertha via Twitter mitteilte. Der Sohn von Trainer Pal Dardai sowie Tolga Cigerci absolvierten individuelle Einheiten.

Damit dürften zwei der am Montag noch vier fehlenden Innenverteidiger für die Partie des Tabellenletzten gegen den Tabellen-15. wohl zur Verfügung stehen. Beim Auftakttraining in die Woche hatten auch noch Marc Oliver Kempf mit einer Rippenprellung und Filip Uremovic wegen einer Gehirnerschütterung gefehlt.

Die Hertha hat vor dem vorletzten Spieltag fünf Punkte Rückstand auf den Relegationsplatz, auf dem der FC Schalke 04 liegt. Gegner Bochum ist auf dem ersten Nichtabstiegsplatz sechs Zähler entfernt. Der Hauptstadtclub steht also unter Siegzwang, um sich die Chancen auf den Verbleib noch zu wahren. Allerdings könnten auch drei Punkte nicht reichen gegen den VfL, sollten Schalke gegen Eintracht Frankfurt ebenfalls am Samstag und am Sonntag (15.30 Uhr/DAZN) der VfB Stuttgart beim FSV Mainz 05 gewinnen.

